Gottesdienst in der Ulmer Pauluskirche läuft am Sonntag im ZDF

Im Zweiten Deutschen Fernsehen ist am Sonntag, 2. Juni, der evangelische Gottesdienst in der Pauluskirche in Ulm zu sehen. Beginn ist um 9.30 Uhr.

Unter dem Motto „Hier geht’s lang!“ zeigt das ZDF am Sonntag, 2. Juni, von 9.30 bis 10.15 Uhr den evangelischen Gottesdienst aus der Pauluskirche in Ulm. Dabei erzählen Menschen aus der Paulusgemeinde, was ihnen bei Wegmarken des Lebens Orientierung gab und wie sie ihren Weg gefunden haben. Wie sich die Israeliten in der Wüste orientierten, dazu hat Pfarrer Peter Heiter eine überraschende Antwort. Musikalisch gestalten der Jugendchor der Münsterkantorei unter Leitung von Stephanie Dinkelaker und Friedemann Johannes Wieland, der Ulmer Posaunenchor unter Leitung von Lorenzo Ghirlanda sowie Bezirkskantor Philip Hartmann den Gottesdienst.

Der Gottesdienst findet in der Pauluskirche in Ulm statt

Wer den Gottesdienst live vor Ort erleben will: Beginn mit Einstimmung auf den Gottesdienst ist um 9 Uhr. Hinweis der Paulusgemeinde: An der Kirche sind die Parkplätze belegt – es wird empfohlen, die Parkhäuser etwa in der Frauenstraße zu nutzen. (AZ)