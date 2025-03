Ein Gewächshaus hat am Dienstagnachmittag in Ulm gebrannt. Brandursache war nach Polizeiangaben wohl eine Grabkerze, die der Eigentümer wegen der Kälte in das Gewächshaus gestellt hatte. Das Feuer in einem Garten in der Stuttgarter Straße war gegen 16 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte aus. Es entstand laut Polizei nur geringer Sachschaden. (AZ)

