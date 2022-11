Ulm

Grabung bei umstrittenem Bauprojekt: Erstaunliche Funde am Saumarkt in Ulm

Plus Über den Neubau gibt es Debatten, unter der Erde finden Archäologen Besonderes. Aus dem 10. Jahrhundert stammen die ältesten Funde, einer löst Rätsel aus.

Im Ulmer Fischerviertel entsteht neuer Wohnraum – auf einem früheren Parkplatz, und an der Stelle eines Hauses, das abgerissen werden wird. Das Bauprojekt am Schweinmarkt, der im Volksmund Saumarkt heißt, stößt in der Nachbarschaft auf Ablehnung und rief in den städtischen Gremien umfangreiche Diskussionen hervor. Bevor gebaut wird, sind Archäologinnen und Archäologen tätig, denn das Fischerviertel dürfte aktuell der interessanteste Grabungsort in Ulm sein. Am Saumarkt findet sich eine ungewöhnlich große Dichte von Schichten. Die Fachleute wollen Weihnachten fertig sein.

