Grabungen in Söflingen: Lebte hier ein Popstar des 12. Jahrhunderts?

Lokal Kurz nach Beginn der Grabungen im Söflinger Klosterhof gibt es spannende Erkenntnisse. Eine erstmals in Ulm genutzte Technik soll noch mehr zutage bringen.

Lebte Meinloh von Sevelingen, der früheste bekannte Minnesänger Schwabens und ein Popstar des 12. Jahrhunderts, hier irgendwo? Im Söflinger Klosterhof 12 stoßen Archäologen vor der Realisierung eines Bauvorhabens mit Tiefgarage auf Bodenstrukturen und Keramik aus dem Hochmittelalter, aus einer Zeit vor dem Bau des Söflinger Klarissenklosters, das im Jahr 1258 gestiftet wurde. Und eine große Überraschung: Auch Keramikscherben aus der Bronzezeit finden sich. Die Arbeit der Archäologen wird noch bis Ende Oktober oder in den November gehen. Jonathan Scheschkewitz, Gebietsreferent des Landesamtes für Denkmalpflege, erwartet spannende Ergebnisse, zumal erstmals in Ulm auch DNA aus den Latrinen von Grubenhäusern untersucht werden soll.