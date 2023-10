Graffiti in Ulmer Syrlinstraße: Polizei nimmt mutmaßliche Sprayer fest

Zwei Männer und eine Frau wurden dabei ertappt, wie sie Graffiti an mehrere Wände sprühten. Die Frau musste danach in Gewahrsam.

Die Polizei hat am späten Mittwochabend drei mutmaßliche Graffiti-Sprayer in Ulm vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden zwei Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Frau kam jedoch in Gewahrsam.

Demnach habe ein aufmerksamer Zeuge gegen 22.25 Uhr die drei mutmaßlichen Graffiti-Sprayer in der Syrlinstraße entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Die drei Verdächtigen seien in Richtung Karlstraße geflüchtet. Zuvor sollen sie Zahlen und Buchstaben an mehrere Wände gesprüht haben, laut Polizei ohne politischen Hintergrund. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und ergriffen die mutmaßlichen Sprayer noch in der Syrlinstraße.

Die drei 20-Jährigen sollen deutlich erkennbare Farbe an den Händen und Jacken gehabt haben. Bei einer Durchsuchung habe die Polizei eine Spraydose in der Jacke der Frau gefunden. Da sie stark alkoholisiert und aggressiv war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Die beiden Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen, auch zur Höhe des Schadens. Die drei mutmaßlichen Sprayer müssen nun mit Anzeigen rechnen. (AZ)