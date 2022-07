Grammy prämiertes Jazzkollektiv lässt das Zeltpublikum tanzen

Lokal Dass sie in einem Zirkuszelt spielen sollen, hat die Musiker von Snarky Puppy zwar erst etwas verwundert. Das anschließende Konzert wird dennoch zum Erfolg.

Es war ein Männerabend - auf der Bühne, und mehrheitlich auch im Publikum: Snarky Puppy - zu Deutsch "bissiger Welpe" (wobei snarky auch mit scharfzüngig oder sarkastisch übersetzt werden könnte und mit "Puppy" auch ein Jugendlicher gemeint sein kann) - sind ein amerikanisches männliches Musikerkollektiv mit eher rauem Ton, ein bisschen heavy. Das sprach das Publikum im Ulmer Zelt an, durch das wegen des geschlossenen Daches der Geruch von Bier waberte. In drangvoller Enge wurde begeistert gewippt und abgefeiert.