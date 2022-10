Ulm

06:45 Uhr

Nur Beton am neuen Bahnhofsvorplatz? Das sagt Ulms Baubürgermeister

Plus Zu grau, zu wenig Bäume: Am neuen Bahnhofsvorplatz in Ulm ist Kritik laut geworden. Doch Baubürgermeister Tim von Winning beruhigt – und bittet um Geduld.

Von Sebastian Mayr

Die Bäume auf dem Albert-Einstein-Platz sind gesetzt. Die Sedelhöfe sind nicht mehr so grau, wie es viele Bürgerinnen und Bürger bemängelt hatten. Doch ist jetzt wenige Meter weiter die nächste Ödnis entstanden? Diese Kritik zumindest ist im Internet laut geworden. Baubürgermeister Tim von Winning beruhigt – und bittet um Geduld.

