Größerer Polizeieinsatz an Ulmer List-Schule mit ungewöhnlicher Ursache

Zwei Amok-Fehlalarme an einem Tag gab es 2017 an der List-Schule in Ulm. Wie dieses Archivbild zeigt, war die Polizei damals mit starken Kräften vor Ort.

Mehrfach schon hat es an der Friedrich-List-Schule in Ulm Amok-Fehlalarme gegeben. Am Freitag war wieder viel Polizei vor Ort. Der Grund war aber ein anderer.

Von Thomas Heckmann

An der Ulmer Friedrich-List-Schule ist es am Freitagvormittag zu einem großen Einsatz der Polizei gekommen. Die Ursache dafür war jedoch ungewöhnlich. Bereits zweimal kam es, wie berichtet, in den vergangenen Jahren zu Amok-Fehlalarmen, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in den Klassenzimmern verbarrikadieren mussten, bis die Polizei das Gebäude durchsucht hatte und alles sicher war. Dieses Mal war alles anders. Es waren zwar auch zahlreiche Streifen im Einsatz und es wurden auch alle Zugänge überwacht. Eine größere Anzahl Polizisten durchsuchte zudem das Gebäude, immer zwei Polizisten in einem Klassenzimmer und auch in allen Nebenräumen. Die Schule war jedoch nicht das Ziel eines mutmaßlichen Amokläufers, sonders das eines Flüchtigen. Er wurde dabei beobachtet, wie er in die Schule ging, um unerkannt zu bleiben. Zuvor war der Unbekannte in einer nahegelegenen Apotheke und wollte ein Rezept einlösen. Die Apotheken-Mitarbeiter erkannten jedoch die Fälschung. Als sie den Unbekannten zur Rede stellen wollten, flüchtete er in das Schulgebäude und konnte von dort unerkannt verschwinden. Lesen Sie dazu auch Ulm Plus Friedrich-List-Schule wird für fast 40 Millionen Euro saniert



