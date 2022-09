Große Aufgaben für neue Leiterin: Einstein-Museum soll 2023 öffnen

Lokal Sabine Presuhn ist 59. Anstatt die Jahre bis zur Rente zu zählen, startet die bisherige Vizechefin des Ulmer Stadthauses nun im neuen Job als Leiterin des künftigen Einstein-Museums durch.

Es ist ein schneller Sprung ins neue Fahrwasser: Bereits zwei Tage, nachdem die Historikerin Sabine Presuhn Anfang dieser Woche zur Leiterin des künftigen Ulmer Einstein-Museums gewählt wurde, nahm sie bereits an Besprechungen mit Dienstleistern teil, die für den Aufbau des Museums tätig sind. Am 1. Oktober wird Sabine Presuhn von ihrem Arbeitsplatz – sie war bislang stellvertretende Stadthaus-Leiterin und im Stadthaus unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig – ins Haus der Stadtgeschichte wechseln, dem das Einstein-Museum angegliedert ist.