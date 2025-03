In einem Planspiel übt das JSEC-Kommando der Nato in der Ulmer Wilhelmsburg, wie eine große Anzahl an Verwundeten in ihre Heimatländer gebracht werden kann. 71 Soldaten aus 21 Nationen sind daran beteiligt. Sie planen fünf Tage lang, wie sie die Verletzten aus dem Kampfgebiet zurückholen. Dabei müssen sie allerlei überraschende Störungen, wie in der Realität, bewältigen.

