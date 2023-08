Einsteins Gehirn erlebbar machen: Ralf Milde plant gewaltiges Kunstwerk

Es soll das größte werden, was er bisher geschaffen hat, sagt der Ulmer Künstler Ralf Milde und erklärt, warum ausgerechnet Einsteins Gehirn das Motiv dieses Werkes werden soll.

Ralf Milde hirnt über ein Gehirn. Über die Darstellung eines Gehirns. Einsteins Gehirn möchte er für Ulm als begehbare, sinnlich erlebbare und spielerische Abstraktion schaffen - in Zusammenarbeit mit mehreren naturwissenschaftlichen Fachbereichen und der KI-Forschung. Was dabei herauskommen wird, wo das Objekt oder die Installation stehen soll - das will alles erdacht werden. Klar aber ist: Es soll etwas entstehen, was nur in Ulm existieren kann, was sogar von einem in Stuttgart landenden Flugzeug aus gesehen werden kann - und was keine öffentlichen Gelder kostet. In Gesprächen mit Fachbereichen der Universität Ulm ist Milde bereits.

Einsteins Gehirn ist in Ulm entstanden

Dass er sich erstmals über Ulms Umgang mit Einstein geärgert hat, ist lange her, sagt der Ulmer Kreative und FDP-Stadtrat, ein Vierteljahrhundert etwa. Den Satz, dass Einstein doch nur ein paar Monate in Ulm gelebt habe, und man in Ulm deshalb nichts machen müsse, könne er einfach nicht hören, so Milde und erinnert an seinen Streit mit dem damaligen Oberbürgermeister Ivo Gönner in diesem Punkt. Denn: Das weltweit berühmte Phänomen "Einsteins Gehirn" ist in Ulm entstanden - durch Gene seiner Vorfahren, die aus der Region stammen, in der Schwangerschaft seiner Mutter in Ulm und in der Prägung jener ersten 15 Monate seines Lebens, die Einstein in Ulm verbrachte. Deshalb ist es Einsteins Gehirn, das Milde interessiert.

Dass es ab dem kommenden Jahr das Museum „Die Einsteins“ am Weinhof in dem Haus geben wird, in dem Einsteins Großeltern lebten, ist auch für Milde Verpflichtung der Stadt, und es soll historische Informationen zur Familie des Nobelpreisträgers geben. Das Einstein-Discovery Center weise auf Daniel Libeskind und den rührigen Verein hinter dem Discovery Center - es könnte aber letztlich auch in Frankfurt oder Berlin gebaut werden. Ulm brauche etwas zum Thema Einstein, das nur in Ulm sein kann - so wie man in Bern zum Beispiel in dem Haus in der Kramgasse sein kann, in dem Einstein nach der Heirat mit seiner ersten Frau Mileva von 1903 bis 1905 lebte. "Dort steht die Wiege von Einsteins Sohn Albert", sagt Milde. "Dort kann man sein Nachthemd sehen." So etwas mache Einstein sinnlich erlebbar. Hier dürfte das Ehepaar geliebt und gestritten haben.

Wie könnte das neue Kunstobjekt aussehen?

Weil Einstein in Ulm aber nicht als Erwachsener lebte (wohl aber zu Besuch bei Verwandten war) benötige Ulm jenes Alleinstellungsmerkmal Einsteins, das eben spezifisch mit Ulm verbunden ist: das sich in genau dieser Stadt entwickelt habende Gehirn. Für Einheimische wie für Ulm-Besucher einen "Aha-Moment" zu schaffen, quasi in Einsteins Gehirn aufzusteigen, das mit Lichteffekten beleuchtet sein soll, das hat sich Ralf Milde zum Ziel gesetzt. Belehren sollen andere, sagt er. Für ihn geht es um die Erlebbarkeit des Phänomens "Geist - Gehirn". Wie das Objekt oder die Inszenierung genau aussehen soll, wo es stehen soll? Das sind Zukunftsfragen. Zunächst wird er sein kreatives Equipment in den Urlaub mitnehmen, sagt Ralf Milde, will am Computer ausprobieren, will die Größe berechnen, die seine Idee braucht. Über den Standort könne man später sprechen, sagt er. Zuerst muss er selbst wissen, was da entstehen kann. Jedenfalls keine "Einstein-Verzwergung", über die er sich zur Aktion des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl hatte aufregen müssen. Das Geburtshaus Einsteins gibt es nicht mehr, und Max Bills Einstein-Denkmal sei für Einheimische wie für Ulm-Besucher zu wenig "Einstein".

Bereits 2004 beschäftigte sich Ralf Milde mit Einstein, stellte auf dem Münsterplatz zwei vier Meter hohe und knapp vier Tonnen schwere Einstein-Köpfe auf. Die neue Installation aber soll das Größte werden, was Milde bisher gemacht hat. Dass Einstein und Ulm unwiderruflich miteinander verknüpft sind, ist nicht von der Hand zu weisen: Es war Albert Einstein, der das Bonmot hinterließ, die Stadt der Geburt hänge dem Leben als etwas so Einzigartiges an wie die Herkunft von der Mutter. Denn auch der Geburtsstadt verdanke der Mensch einen Teil seines Wesens.