Großeinkauf ohne zu bezahlen: Diebin in Ulmer Hirschstraße ertappt

Einen Großeinkauf ohne zu bezahlen hat eine 48-Jährige am Donnerstag in Ulm gemacht. Die Frau befand sich nach Polizeiangaben in einem Geschäft in der Hirschstraße. Dabei packte sie Haushalts-, Hygieneartikel, Nahrungsmittel und Schmuck im Wert von knapp 300 Euro in ihre Tasche. Bezahlen wollte die 48-Jährige nicht und verließ das Geschäft. Am Ausgang wurde sie von einem Ladendetektiv aufgehalten. Die Frau sieht nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahls entgegen. (AZ)

