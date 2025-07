Großzügig Kleidung gestohlen: Detektiv fasst renitente Ladendiebin

Eine 23-Jährige soll am Mittwochnachmittag in Ulm versucht haben, großzügig Kleidungsstücke zu stehlen. Sie aber wurde von einem Ladendetektiv gefasst.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Detektiv um 15 Uhr die Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Sie soll Kleidungsstücke in ihre mitgeführte Tasche gepackt haben. Anschließend habe sie ohne zu bezahlen und zügig das Geschäft verlassen.

Der Detektiv hielt die Verdächtige vor dem Laden fest und sprach sie auf den Diebstahl an. Dabei soll die junge Frau renitent geworden sein und sich gegen die Festnahme gewehrt haben. Dem Detektiv gelang es, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Die 23-Jährige erwartet nun eine Anzeige. (AZ)