Groteskes Theater für starke Nerven in Ulm: Es geht um Hitler und ein totes Huhn

Der Jude Shlomo Herzl hatte es in der Hand, die Weltgeschichte zu ändern - zumindest in George Taboris Groteske "Mein Kampf", die jetzt am Theater Ulm gezeigt wird. Links im Bild: Gunter Nickles als Herzl mit Rudi Grieser als Adolf Hitler.

Foto: Jochen Klenk