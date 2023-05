Grüne nominieren Lena Schwelling als Kandidatin für OB-Wahl in Ulm

Im Roxy sagt die Stadträtin und Landesvorsitzende, was sie nach einer erfolgreichen Wahl angehen will. So stimmen die Parteimitglieder ab.

Lena Schwelling ist am Donnerstagabend auf der Nominierungsversammlung der Ulmer Grünen im Roxy wie erwartet als Kandidatin für die Ulmer OB-Wahl im Dezember 2023 gewählt worden. In ihrer Bewerbungsrede machte Lena Schwelling deutlich, was sie als angehen will, wenn sie die Wahl gewinnt.

Lena Schwelling (Grüne) will Oberbürgermeisterin von Ulm werden

Ulm brauche eine Oberbürgermeisterin, die entschlossen sowie mutig Entscheidungen treffe und bodenständig umsetze, sagte Schwelling. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die Grünen am Freitag verschickten. Der Stadt gehe es heute gut, doch in den nächsten Jahren stünden Aufgaben und Herausforderungen an, denen ein bloßes Verwalten des Status quo nicht gerecht werde. Energiesicherheit sei dabei das zentrale Thema der Zukunft – für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Ulm, wie auch für Privathaushalte. Nur durch den ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien könne es gelingen, dass ausreichend Energie zuverlässig und ohne große Preisschwankungen in Ulm verfügbar ist. Die Stadt könne zeigen, dass ambitionierter Klimaschutz, eine prosperierende Wirtschaft und eine starke Stadtgesellschaft sich gegenseitig bedingen.

Im Roxy stimmten 70 der 78 anwesenden Stimmberechtigten dafür, dass Lena Schwelling als Kandidatin antreten soll, fünf enthielten sich und drei waren dagegen. Neben Lena Schwelling, die bereits Anfang Mai von der parteiinternen Findungskommission als Kandidatin für die OB-Wahl empfohlen wurde, gab es keine weiteren Bewerber oder Bewerberinnen. (AZ)

