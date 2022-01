Grüne und SPD fordern härteres Vorgehen gegen "Corona-Spaziergänge" in Ulm

Plus SPD und Grüne im Ulmer Gemeinderat bezeichnen die "Corona-Spaziergänge" als nicht tolerierbar. Sie fordern, dass die fälligen Strafen verhängt werden.

Der politische Druck, härter gegen die nicht angemeldeten "Corona-Spaziergänge" in Ulm vorzugehen, wächst. Grüne und SPD haben noch vor dem erneuten Protestzug am Freitag gefordert, dass die Verstöße geahndet werden. Zwar griff die Polizei am Freitagabend tatsächlich strenger durch als zuvor. Doch noch immer gab es mehr Verstöße als Strafen.