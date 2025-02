Grundloser Angriff? 53-Jähriger am Universum Center mit Pfefferspray attackiert

Ein 53-Jähriger ist am Montag am Universum-Center in Ulm angeblich grundlos einem bislang Unbekannten mit Pfefferspray attackiert worden. Die Polizei will jetzt herausfinden, was genau passiert ist.

Demnach verließ der Mann gegen 21.30 Uhr ein Bistro am Universum-Center. Unmittelbar nach dem Verlassen soll ein unbekannter Mann ihm Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Zu weiteren Übergriffen kam es wohl nicht. Der 53-Jährige, laut Polizei „deutlich alkoholisiert“ war, habe den Angreifer lediglich als jungen Erwachsenen beschreiben können, der etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein soll. (AZ)