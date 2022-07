Defektes Stellwerk sorgt für Bahn-Chaos: Welche Rechte die Reisenden haben

Lokal Mehrfach und über Stunden war um Ulm kein Zugverkehr möglich. Die Bahn sucht immer noch nach der konkreten Ursache. Welche Rechte Fahrgäste nun haben.

Das Stellwerk im Ulmer Hauptbahnhof ist an drei Tagen hintereinander gleich vier Mal ausgefallen. Dadurch konnten jeweils für mehrere Stunden keine Züge ankommen oder abfahren. Die Folgen der Störungen in Ulm verspürten nicht nur Ausflügler oder Pendler, sondern auch Reisende im ganzen Bundesgebiet. Die Bahn sucht immer noch nach der Ursache.