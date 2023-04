Doppelter Einbruch in "Die Halle": Polizei fasst zwei Verdächtige in Günzburg

Zwei Mal wird in einer Nacht in das Lokal "Die Halle" in Ulm eingebrochen. Jetzt sitzen zwei Verdächtige in Haft. Bei deren Alter haben die Ermittler Zweifel.

Zwei Mal in einer Nacht sollen zwei vermeintlich Jugendliche in die Gaststätte "Die Halle" in Ulm eingestiegen sein. Beim ersten Mal wurden sie geschnappt und wieder auf freien Fuß gesetzt. Doch auch für den zweiten Einbruch gelten sie als dringend tatverdächtig. Beide sitzen jetzt in Untersuchungshaft. An ihrem angegebenen Alter haben die Ermittler Zweifel.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilen, habe eine Zeugin am Freitag gegen 0.30 Uhr zwei Personen gemeldet, die an dem Lokal im Heigeleshof gegen die Tür schlugen. Nachdem die Zeugin auf sich aufmerksam gemacht hatte, seien die Männer zunächst weitergegangen, seien dann aber wieder zur Gaststätte zurückgekehrt und in das Gebäude eingebrochen.

Einbruch in "Die Halle" in Ulm: Täter dürfen Polizeirevier wieder verlassen

Die Polizei durchsuchte daraufhin das Lokal und nahm dort zwei junge Männer vorläufig fest, die ihr Alter mit 16 und 17 Jahren angegeben hätten. Die Feuerwehr sicherte anschließend die Gaststätte, indem sie die beschädigte Tür mit einem Brett verschloss. Bei der Polizei gaben die beiden Tatverdächtigen später an, in dem Lokal eingebrochen zu sein, um dort zu übernachten. Nach der Aufnahme der Anzeige durften sie das Revier wieder verlassen.

Am Freitagmorgen teilte der Besitzer der Gaststätte der Polizei mit, dass nach dem ersten Einbruch in derselben Nacht erneut Einbrecher in das Gebäude eingestiegen waren. Die Tür sei wieder beschädigt worden, die Täter sollen Geld und zwei Tablets gestohlen haben.

Ermittlungen der Polizei führen wieder zu den ersten Einbrechern, dieses Mal nach Günzburg

Die Ermittlungen der Polizei würden in diesem Fall von Mitarbeitenden des "Haus des Jugendrechts" geführt, heißt es. Die Nachforschungen hätten ergeben, dass die beiden Tatverdächtigen, die den ersten Einbruch verübt haben sollen, auch für den zweiten Einbruch dringend verdächtig sind. Das resultiere daraus, dass eines der beim Einbruch entwendeten Tablets im Bereich Günzburg von der Polizei geortet werden konnte und die beiden Verdächtigen durch die Günzburger Polizei damit angetroffen wurden. Sie sollen auch ein Fahrrad bei sich gehabt haben. Wem das aber gehört, ist unklar. Die beiden Männer können nicht nachweisen, dass es sich dabei um ihr Eigentum handelt. Die Polizei will dies nun ebenfalls klären.

Am Freitag erließ die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Beschuldigten. Beide haben die marokkanische Staatsbürgerschaft. Da sie hier über keine entsprechenden sozialen Bindungen verfügen, besteht nach Ansicht der Ermittler bei ihnen jeweils Fluchtgefahr. Sie befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Da die Staatsanwaltschaft erhebliche Zweifel am von den Tatverdächtigen angegebenen Alter hat, soll das wahre Alter nun von einem Gutachter festgestellt werden. (AZ)