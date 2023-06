Ulm/Günzburg

vor 13 Min.

Hallhuber erneut insolvent: Was wird aus den Filialen in Ulm und Günzburg?

Plus Die Münchner Modekette Hallhuber ist nach 2021 erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Was bedeutet das für Standorte wie Ulm und Günzburg?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Die Modekette Hallhuber mit Hauptsitz in München ist erneut in finanzielle Schieflage geraten. Nach einer Insolvenz im Jahr 2021 hat das Unternehmen erneut vorläufige Insolvenz beantragt. Was bedeutet das für Filialen und ihre Beschäftigten in der Region? Es gibt unter anderem Standorte in Ulm, Günzburg und Augsburg.

Als Grund für die erneuten wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage unserer Redaktion "marktbekannte multiple Krisen im Textileinzelhandel und den daraus folgenden massiven Umsatzeinbußen" an. Darunter seien zu verstehen die generelle Kaufzurückhaltung, die allgemeine Stimmungslage durch die politische Situation und die Ukrainekrise. Hinzu kämen die erhöhten Energie- und Beschaffungskosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen