Jugendliche am Ulmer Bahnhof von mehreren Tätern geschlagen und getreten

Drei Jugendliche im Alter von 15, 17 und 18 Jahren sind am Samstagabend Ulmer Hauptbahnhof von bislang unbekannten Täter attackiert worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der 15-Jährige im Bereich des Gesichts leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich die jungen Männer gegen 22.35 Uhr am Gleis 27, als sie eine noch unbekannte Anzahl an Tätern mit Schlägen und Tritten angegriffen haben soll. Die geschädigten Reisenden fuhren anschließend mit einem Zug nach Günzburg, wo sie Anzeige bei der Polizei erstatteten. Der 15-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die zuständige Bundespolizei in Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen. (AZ)

Hauptbahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundespolizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis