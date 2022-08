Ohne Ticket, aber mit gestohlenem Gepäck unterwegs

In einem Fernzug von Günzburg nach Stuttgart ist ein Mann ohne Ticket unterwegs. Die Bundespolizei fasst ihn nach kurzer Flucht am Ulmer Hauptbahnhof.

Ein 58-Jähriger soll am Donnerstagmorgen in einem Zug von Günzburg nach Stuttgart ohne Ticket unterwegs gewesen sein. Zudem soll er einem Fahrgast einen Koffer gestohlen haben. In Ulm wurde er von der Bundespolizei gefasst, die nun gegen ihn ermittelt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe der Mann gegen 6.45 Uhr zunächst den Fernzug von Günzburg in Richtung Stuttgart genutzt. Gegenüber dem Zugbegleiter konnte er offenbar kein gültiges Fernverkehrsticket vorweisen. Da er sich zudem wohl nicht ausweisen wollte, informierte der Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über den Vorfall.

Als der polnische Staatsangehörige den IC beim Halt am Ulmer Hauptbahnhof verließ und die bereits wartende Streife am Bahnsteig wahrnahm, wollte er sich zunächst entfernen, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte aufgehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Nach kurzer Zeit stieg eine Reisende aus dem Fernzug und teilte den Bundespolizeibeamtinnen und -beamten mit, dass sie die Kontrolle von ihrem Sitzplatz aus beobachtet habe und der von dem 58-jährigen Mann mitgeführte Koffer ihr Eigentum sei. Die Frau konnte ihr Gepäckstück umgehend wieder an sich nehmen und ihre Fahrt fortsetzen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen und des Diebstahls. (AZ)