THW-Großübung: Plötzlich hat ein Kind eine Handgranate in der Hand

Die Teilnehmer einer großen Übung des Technischen Hilfswerks (THW) müssen sich am Freitagabend wie in einem bösen Traum vorgekommen sein. Was in der Ulmer Wilhelmsburg als eine Standardübung mit dem Ausleuchten und dem Aufbau eines Camps begann, hätte in einem echten Einsatz und falschen Entscheidungen Lebensgefahr bedeutet. Doch die THW-Helfer blieben besonnen.

Die Ortsverbände Ulm, Neu-Ulm, Günzburg und Krumbach trafen sich mit über 80 Kräften rings um die Wilhelmsburg. Nach zweimonatiger Planung standen eigentlich Dinge auf dem Programm, die den Helfern routiniert von der Hand gehen. Fiktiv hat die Stadt Ulm die Notwendigkeit gesehen, zwei Außenseiten der Wilhelmsburg bei Dunkelheit zu beleuchten. Auf rund 700 Metern Strecke standen etwa 30 Stative mit Scheinwerfern und machten das historische Gebäude taghell. Hunderte Meter Kabel mussten verlegt und Notstromaggregate positioniert werden. Im echten Einsatz kann so eine Beleuchtung bei einem großflächigen Stromausfall notwendig werden, um zum Beispiel Notunterkünfte oder Bahnhöfe auszuleuchten.

An der Ulmer Wilhelmsburg werden Zelte zu einem Camp errichtet

Gleichzeitig wurde im Innenhof der Wilhelmsburg ein Camp aus rund einem Dutzend Zelten aufgebaut, um für Helfer und Anwohner eine Notunterkunft zu stellen. Die Zelte wurden voll ausgestattet mit Tischen und Bänken. Andere Zelte waren zum Schlafen vorgesehen. Auch ein Verpflegungszelt wurde aufgebaut, in dem für das Übungsende ein gemeinsames Essen gekocht wurde.

80 Kräfte der THW Ortsverbände Ulm, Neu-Ulm, Günzburg und Krumbach üben an der Ulmer Wilhelmsburg den Ernstfall. Foto: Thomas Heckmann

Um die großen Mengen an Material wie schwere Stromaggregate oder Biertischgarnituren zügig bewegen zu können, war ein THW-Radlader zwischen den Lastwagen und Anhängern unterwegs. Die Führungseinheiten der verschiedenen Ortsverbände mussten sich so koordinieren, dass jeder den Radlader nutzen konnte, ohne die Arbeiten der anderen Ortsverbände zu blockieren.

Während diese Arbeiten liefen, spielte die Übungsleitung plötzlich eine Störung ein. Eine vermisste Person musste gesucht werden. Einheiten mussten ihre Arbeiten unterbrechen und stellten binnen Minuten Suchtrupps mit Handlampen zusammen. Im dunklen Burggraben wurden sie schließlich fündig. Eine Frau war dort abgestürzt, unter dem aufgerissenen Hosenbein war ein stark blutender offener Bruch zu sehen.

THW-Übung: Schwerverletzte Mutter erzählt, dass ihre Kinder fehlen

Die Helfer durften sich jetzt aber nicht blindlings auf die Wundversorgung stürzen. Denn die Schwerverletzte erzählte nebenbei, dass ihre drei Kinder ebenfalls fehlen. Nun liefen Vermisstensuche und Verletztenversorgung parallel zu den anderen Aufbauarbeiten. In den Funkkanälen des THW war jedoch keine Hektik oder ein Durcheinander herauszuhören.

Im Inneren der Wilhelmsburg wurde ein verrauchter Raum gefunden, aus dem Hilferufe schallten. Nun mussten die nächsten Helfer aus ihren bisherigen Arbeiten herausgeholt werden. Benötigt wurden Kräfte, die unter Atemschutz arbeiten können, um in dem Raum weitersuchen zu können. Doch darin hatte die Übungsleitung weitere Hindernisse eingebaut. Der künstliche Nebel war so dicht, dass die Hand am ausgestreckten Arm nicht mehr zu sehen war. Eine an der Eingangstür festgebundene Leine wurde mitgeführt, um jederzeit den Rückweg zu finden.

Doch dann ging es nur noch durch einen Kriechgang weiter. Miteinander verbundene Paletten bildeten einen Tunnel, der auf halber Strecke mit einer Baustahlmatte versperrt war. Die beiden Helfer mit den schweren Atemschutzflaschen auf dem Rücken mussten rückwärts aus dem Tunnel kriechen, einen Bolzenschneider holen und erneut hineinkriechen. Immer wieder waren die Hilfe-Rufe zu hören und setzten die Übungsteilnehmer unter Druck.

Entschärfung einer Handgranate läuft bei der THW-Übung in Ulm problemlos

Als die Baustahlmatte überwunden war, kamen die Helfer immer noch nicht aus dem Tunnel heraus. Nun mussten sie noch Bretter, die den Weg blockierten, durchsägen. Das ging aber auch erst, nachdem sie erneut zurück gekrochen waren und eine Säge geholt hatten.

Im dichten Neben nach dem Tunnel suchten sie die Räume systematisch ab. Dabei trafen sie auf ein umgekipptes Fass mit Gefahrgut. Es erfolgte Rücksprache per Funk mit der Übungsleitung, um anhand der Kennzeichnung herauszufinden, um welchen Stoff es sich handelt und wie damit umzugehen sei. Dann endlich wurden die ersten Verletzten gefunden. Sie konnten nicht gehen, mussten auf Tüchern durch den Tunnel aus dem Gebäude gezogen werden.

Ein weiterer Trupp fand nun auch das dritte vermisste Kind. Doch dann entdeckte einer der Helfer die blaue Übungshandgranate in der rechten Hand des Kindes, das dann auch noch sagt: „Mir ist der Sicherungsstift herausgefallen.“ Öffnet das Kind die Hand, bleiben noch drei Sekunden, bis die Eierhandgranate explodiert. „Nicht die Hand öffnen!“, rief ein Helfer und schob seinen Kameraden hinter das nächste Mauereck zurück. Von außen kam der Befehl: „Rückzug!“ Ein Entschärfen wurde alarmiert. Da es eine Übung ist, gelang die „Entschärfung“ problemlos.

Die schwerverletzte Mutter wurde zwischenzeitlich mit einem Ladekran eines THW-Lkw und einer Schleifkorbtrage schonend nach oben geholt und im Verwundetenzelt des Camps erfolgreich behandelt.