Ulm/Günzburg

Warum zwischen Ulm und Günzburg überraschend keine Go-Ahead-Züge fuhren

Plus Trotz GDL-Streik bei der Deutschen Bahn sollten am Dienstag eigentlich Züge zwischen Ulm und Günzburg fahren. Für viele überraschend kam es zum Schienenersatzverkehr.

Von Philipp Scheuerl

Dass bei der Deutschen Bahn am Dienstag nur vereinzelt Züge fuhren, damit angesichts des angekündigten Streiks zu rechnen. Jedoch waren Pendlerinnen und Pendler zumindest auf der Strecke zwischen Ulm und Augsburg ausgegangen, dass Züge von Go-Ahead weitestgehend ungeachtet dessen fahren. So war es vom Unternehmen auch angekündigt worden. Wer aber am Dienstagabend zwischen Ulm und Günzburg in einen der blauen Züge einsteigen wollte, wartete teils vergeblich am Bahnsteig.

Über die DB App war herauszubekommen, dass etwa zwischen 15 und 22 Uhr nahezu alle Verbindungen auf der Strecke zwischen Ulm und Augsburg ausgefallen sind. Ab circa 22 Uhr wurden wieder Züge angeboten. GoAhead fährt auch in Richtung Lindau, Würzburg, Aalen, Donauwörth und München. Die vermeintliche Störung am Dienstag beschränkte sich demnach aber offenbar nur auf den Ulmer Raum und die besagten sieben Stunden. Ein überraschender Totalausfall?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

