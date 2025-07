Wertvolle Hilfe in psychischen Krisensituationen: Was das Recovery College Ulm/Günzburg so besonders macht

Das System kommt aus den USA und aus England, wo es bereits erfolgreich praktiziert wurde: Im vierten Semester gibt es nun auch an der Ulmer Volkshochschule (vh) ein „Recovery College“ – Workshop-Abende, in denen Tandems aus jeweils einer Person mit medizinisch-psychologischem Hintergrund und einer Person, die selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen ist oder war, Themenabende veranstalten, um Betroffene und deren Angehörige, aber auch Mediziner zu unterstützen.

Claudia Schulz, die heute an der Klinik für Pychiatrie und Psychotherapie der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg als Upsides-Peer-Begleiterin tätig ist, erinnert sich an ihre eigene Krisenerfahrung: Die Kinder waren klein, und eine Depression lähmte sie derart, dass ihr Ehemann zusätzlich zu seiner Arbeit den Haushalt bewältigen musste. Zeitweise musste sie sogar stationär aufgenommen werden. Aus diesen Erfahrungen schöpft sie heute in der Peer-Begleitung von Betroffenen.

Wer nie die Erfahrung einer Depression gemacht hat, kann sie nicht nachfühlen

Abgrenzung zum Beispiel ist wichtig, um unterstützen und begleiten zu können – Nähe und Freundschaft sind ihrer Erfahrung nach kontraproduktiv. Denn, darin sind sich Claudia Schulz und Professor Bernd Puschner, Psychologe und Leiter der Sektion Prozess-Ergebnis-Forschung der Universität Ulm, einig: Wer nie die Krisenerfahrung einer Depression gemacht hat, kann sie nicht nachfühlen oder beschreiben.

Betroffene und Menschen, die Betroffene unterstützen, lernen durch die Tandem-Erfahrung jeweils voneinander. „Recovery College“ nennt sich dieses System, das in Ulm die Besonderheit hat, dass es als niederschwelliges Angebot – die Workshop-Abende sind kostenlos – in den Räumen der vh veranstaltet wird. Die Dozenten arbeiten bislang ehrenamtlich, wobei die Stadt Ulm für die Fahrtkosten eine kleine Summe beisteuert. Grundsätzlich wäre es Puschner lieber, die Dozenten könnten bezahlt werden, denn es ist eine Menge Arbeit, diese Abende vorzubereiten, betont er. Doch das Angebot soll eben vor allem jedem offen stehen – Betroffenen und Angehörigen von Betroffenen, die oft in der Situation ratlos sind, und ebenso Hausärzten, die Rat suchen, und auch der interessierten Öffentlichkeit. Denn jeder kenne schließlich jemanden, der im Lauf seines Lebens unter einer psychischen Erkrankung wie einer Angststörung oder einer Depression leidet, sagt Puschner – und schätzt, dass rund ein Viertel bis ein Fünftel der Menschen in Deutschland im Lauf ihres Lebens eine solche Krisensituation erleben.

Für spezielle Themen wie jüngst das Abendthema „Borderline“ hole man sich auch Fachleute als Dozenten für die Abende und damit als Teil des Tandems. „Wir wollen das Thema psychische Erkrankungen mehr in die Gesellschaft hineinbringen und gegen Stigmatisierung angehen“, erklärt Puschner.

Eine persönliche Notfallbox kann helfen

Silke Zschemisch ist eine der Betroffenen, und sie berichtet aus ihrer Erfahrung, was ihr in einem Krisenmoment am meisten hilft: Sie hat gelernt, eine Notfallbox zu haben, die Betroffene ganz individuell packen – je nachdem, was jemandem am meisten hilft. „Bei mir ist da zum Beispiel unter anderem mein Lieblingstee drin.“ Bereits dessen Geruch könne nämlich dann, wenn Angst außer Kontrolle zu geraten droht, enorm helfen, weil er aus der Erstarrung hilft. Ein Notfallpuzzle, weil Puzzeln die Konzentration absorbiert, Kaffee, ein Zettel mit einem persönlich sehr wichtigen Text, einem Gedicht oder einem Dankesbrief, den man einmal erhalten hat, Lieblingsmusik – jedenfalls Dinge, die in dem Moment guttun, wenn eine Attacke zu greifen droht.

Man sei in einem solchen Moment unfähig, zu denken und zu überlegen, was man in diesem Moment tun könnte, um das Greifen der Angst zu lösen, erklärt Silke Zschemisch. Die Notfallbox, die ein einfacher Schuhkarton sein könne, helfe in einem solchen Moment sehr, weil sie eben kein Nachdenken erfordert – die Dinge, die helfen können, sind vorher gepackt.