Gullideckel wurde entfernt: Mann tritt ins Loch und verletzt sich

Von einem Streich kann hier nicht die Rede sein: Weil ein Gullideckel entfernt wurde, kam ein Mann zu Schaden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 61-Jähriger hat sich in der Nacht zum Donnerstag in Ulm Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war er in ein Loch getreten, wo zuvor der Gullideckel entfernt wurde.

Der Mann war demnach gegen 0.40 Uhr am Ehinger Tor unterwegs. Dort stand ein Kanal offen. Der 61-Jährige hatte das nicht gesehen und trat in das Loch. Dabei verletzte er sich am Bein.

Wie die Polizei berichtet, soll dort zuvor eine Gruppe von mehreren Männern unterwegs gewesen sein. Einer davon könnte den Kanaldeckel herausgehoben haben und dadurch andere in Gefahr gebracht haben, heißt es.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen. (AZ)