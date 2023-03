Gunter Czisch kandidiert bei der OB-Wahl 2023 in Ulm erneut

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch will sein Amt verteidigen. Das hat der CDU-Politiker am Dienstag bekannt gegeben. Seine Erklärung im Wortlaut.

Amtsinhaber Gunter Czisch ( CDU) wird bei der Oberbürgermeisterwahl in Ulm zum zweiten Mal kandidieren. Ende November 2015 hatte er sich als Nachfolger von Ivo Gönner bereits im ersten Wahlgang durchgesetzt, auf Rang zwei landete seinerzeit Martin Rivoir ( SPD). Am Montagabend, 20. März, spricht der Ältestenrat des Gemeinderats über die anstehende Wahl. Diese Gelegenheit nutzte Czisch, um seine abermalige Kandidatur bekannt zu machen. Dabei ging er auf sein Verständnis der Aufgabe eines Oberbürgermeisters ein und beschrieb, worauf es in den kommenden Jahren aus seiner Sicht ankommen wird. Hier seine Erklärung im Wortlaut.

Gunter Czisch will Oberbürgermeister von Ulm bleiben

"Ich werde bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl in Ulm am 3. Dezember 2023 wieder kandidieren und mich erneut um das Amt des Oberbürgermeisters für unsere Stadt bewerben.

In den letzten Monaten haben mich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in diesem Entschluss bestärkt und unterstützt, meine Frau und unsere beiden Söhne geben mir den Rückhalt.

Die großen wie die kleinen Anliegen im Blick zu haben, für alle gleichermaßen ansprechbar zu sein, den Gemeinsinn zu fördern und die eigenen Angelegenheiten selbstbewusst in die Hand zu nehmen, im besten Sinne also Diener dieser Stadt zu sein, war und ist für mich Ansporn und Berufung.

CDU-Politiker kandidiert wieder — seine Erklärung im Wortlaut

Der Oberbürgermeister wird direkt gewählt – so sieht es unsere Kommunalverfassung vor. Das Amt lebt vom Vertrauen und Zutrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Person, die es innehat. Um dieses Vertrauen möchte ich die Ulmer Bürgerschaft erneut für die kommenden acht Jahre bitten.

Ich habe in den letzten acht Jahren das Oberbürgermeisteramt mit großer Freude und Leidenschaft ausgefüllt – trotz großer Herausforderungen, denen wir uns alle in diesen außergewöhnlichen und fordernden Zeiten stellen mussten.

Vieles ist gelungen, wir haben die Kraft zur Anpassung und Veränderung gezeigt. Wir haben die Aufgaben, die sich uns gestellt haben, gemeinsam gut bewältigt, weil die Stadtgesellschaft sich solidarisch und zupackend gezeigt hat. Wichtiger denn je ist die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit den Damen und Herren des Gemeinderats, mit der Stadtverwaltung, den städtischen Gesellschaften und regionalen Partnern.

Das alles macht mich stolz auf diese Stadt und zuversichtlich, dass auch die anstehenden großen Zukunftsaufgaben im bürgerschaftlichen Sinne von uns gemeinsam gemeistert werden." (AZ)