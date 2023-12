Ulm

Gunter Czisch oder Martin Ansbacher? In Ulm kommt es zur Stichwahl

Plus Die Ulmer werden erneut zur Urne gebeten. Der Zweitplatzierte SPD-Kandidat Ansbacher spricht von Wechselstimmung und hofft auf Unterstützung der Grünen.

Applaus brandet auf, als Martin Ansbacher das Foyer des Ulmer Rathauses betritt. Es ist 19.34 Uhr, als alle 141 Wahlbezirke ausgezählt sind. Amtsinhaber Gunter Czisch kommt auf 43,2 Prozent, Ansbacher auf 29,7. Es könnte eng wurden für Czisch bei der Stichwahl am 17. Dezember.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis", betont Ansbacher. "In Ulm besteht eine Wechselstimmung", sagt der 1976 in Neu-Ulm geborene Rechtsanwalt. Bei "nur 43 Prozent" nach acht Jahren im Amt, wie Ansbacher über das Ergebnis von Czisch urteilt, liege Wechselstimmung in der Luft: "Das ist ein großer Etappensieg." Ansbacher ist überzeugt, dass sich seine Strategie ausgezahlt habe, in jedem Stadtteil Präsenz zu zeigen. Nun ist der Stadtrat und Anwalt in der Stichwahl in zwei Wochen auf Stimmen der Drittplatzierten Lena Schwelling (Grüne) angewiesen. Keine Zweifel lässt der SPD-Mann aufkommen, dass ein Großteil davon Stimmen in der Stichwahl auf sein Konto gehen werden.

