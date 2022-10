Ulm

vor 50 Min.

Gut erhalten, aber gebraucht: Hier finden bald Tauschtage statt

Die Waren-Tausch-Tage Herbst 2022 in Ulm stehen kurz bevor.

An acht Veranstaltungsorten in Ulm finden im Oktober wieder die Waren-Tausch-Tage statt. Was Interessierte dazu wissen müssen.