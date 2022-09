Gute und ärgerliche Nachrichten: So wird der Ulmer Hauptbahnhof umgebaut

Lokal Die Bahn erfüllt beim Umbau des Ulmer Hauptbahnhofs dringende Wünsche der Stadt, doch es bleiben Mankos. Eine Perspektive löst Entsetzen aus.

Der Ulmer Hauptbahnhof wird wichtiger, für Fernfahrten genauso wie für den Regionalverkehr. Auch aus Sorge, er könnte den Anforderungen nicht mehr gewachsen sein, hat die Stadt der Bahn Umbauwünsche vorgelegt – das erhoffte neue Gebäude ist wegen zu hoher Kosten schon länger vom Tisch. Nun werden viele Ulmer Forderungen berücksichtigt. Doch es gibt auch ärgerliche Nachrichten.