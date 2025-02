Gute und ausgezeichnete Ideen bei Jugend forscht in Ulm

Da kam der Laie aus dem Staunen nicht heraus und selbst der eine oder andere Fachmann wunderte sich: Was die Jungs und Mädchen, die beim Regionalentscheid von Jugend forscht für Ulm, Oberschwaben und den Alb-Donau-Kreis teilgenommen haben, am Samstag in der Ulmer Donauhalle präsentierten, war zum Großteil absolut großartig und entsprang der Neugier, dem Enthusiasmus und dem Können auf mehreren Gebieten, das den teilnehmenden jungen Leuten offensichtlich zu eigen ist. Davon überzeugten sich unter anderen auch die Neu-Ulmer Landrätin Eva Treu und Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher, die den Worten von Wettbewerbsleiter Sascha Reichardt, der durch die Ausstellung führte, aufmerksam lauschten und sich auch von einigen Regionalsiegern deren Projekte ausführlich erklären und demonstrieren ließen.

