Ulm

vor 18 Min.

Hacker-Angriff: Verkehrsverbund Ding prüft Schutzvorkehrungen

Plus Im Internet tauchen Daten auf, die in Verbindung mit dem Verkehrsverbund Ding stehen und die wohl bei einem Hacker-Angriff erbeutet wurden. Was das bedeutet.

Von Sebastian Mayr

Am Freitag, 11. Februar, sind im Internet einige Dokumente veröffentlicht worden, die mit dem Verkehrsverbund Ding in Verbindung stehen und die offenbar bei einem Hacker-Angriff erbeutet wurden. Das hat der Verbund am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Sensible Daten von Fahrgästen seien aber nicht betroffen. Was genau ist geschehen?

