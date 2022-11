Hässlicher Fleck im Fischerviertel: Verwahrlostes Haus soll schöner werden

Das Gebäude im Ulmer Fischerviertel sticht einem ins Auge. Es passt so gar nicht ins Idyll der Blau und den schönen Fachwerkhäuser. Das soll sich jetzt ändern.

Das Fischerviertel ist Anziehungspunkt vieler Touristinnen und Touristen. Doch es gibt einen Fleck, der passt so gar nicht ins Idyll der Enten auf der Blau und den schön hergerichteten Fachwerkhäusern daneben. Es hat fast schon etwas von einem Schandfleck. Das soll sich nun ändern.

Die SPD-Fraktion im Ulmer Stadtrat hat sich am Freitag mit einem Antrag an den Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) gewandt. Sie wollen, dass der Eigentümer in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt dazu verpflichtet wird, das "verwahrloste Gebäude" fertigzustellen und in "historisch korrekten Zustand zu bringen".

Haus in der Ulmer Fischergasse hat eine unschöne Gebäuderückseite

Das Haus gehört offiziell zur Fischergasse, dort ist auch der Eingang. Doch das Unschöne ist von hier aus nicht zu sehen, denn das liegt auf der Gebäuderückseite. Wer auf der Blauinsel unterwegs ist, dem sticht die unfertige Fassade schnell ins Auge.

"Das Gebäude wurde vermutlich bei der Sanierung des Fischerviertels nicht fertigstellt. Zur Fischergasse selbst ist es schön anzusehen. Zur Blauinsel ist es jedoch in einem sehr unansehnlichen Rohbauzustand", schreibt SPD-Stadt- und Landrat Martin Rivoir. "Die Fenster wurden irgendwann erneuert, aber die Fassade ist ein äußert unästhetischer Fleck im Fischerviertel."

Wie die Ulmer SPD-Fraktion den Eigentümer dazu bringen will

Doch einem Eigentümer vorzuschreiben, wie er mit seinem Eigentum umzugehen hat, ist rechtlich schwierig. Rivoir ist aber der Ansicht, dass hier das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot des Baugesetzbuches zutrifft. Dort heißt es, dass eine Gemeinde die Beseitigung durch ein Gebot anordnen könne, sofern ein Gebäude Missstände oder Mängel aufweise, deren Beseitigung oder Behebung möglich ist.

Dass hier ein Mangel vorliegt, sieht Rivoir ebenfalls als gegeben an und zitiert in seinem Schreiben erneut das Baugesetzbuch. Demnach liegen Mängel vor, wenn unter anderem durch "Einwirkungen Dritter (…) die bauliche Anlage erneuerungsbedürftig ist und wegen ihrer städtebaulichen, insbesondere geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll". (AZ/krom)