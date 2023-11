Hakenkreuz-Schmierereien im Ulmer Münster entdeckt

Antisemitismus in Ulm: Im Aufgang zum höchsten Kirchturm der Welt sind Schmierereien entdeckt worden. Die Münstergemeinde ist entsetzt.

Im Auf- und Abgang des Westturms des Ulmer Münsters wurden an mehreren Stellen antisemitische Schmierereien entdeckt. Wie die Ulmer Münstergemeinde mitteilt, wurden die Schriftzüge und Symbole bereits am Dienstag, 31. Oktober, der Polizei gemeldet.

Im Aufgang zum Turm des Ulmer Münsters wurden Hakenkreuz-Schmierereien und anti-israelische Parolen entdeckt. Foto: Alexander Kaya

Dekan Torsten Krannich ist entsetzt „Wir sind erschrocken und entsetzt über diese widerliche Sachbeschädigung. Dass der oder die Täter ein Gotteshaus mit ihrem Hass nicht verschonen, zeigt, dass sie in ihrem antisemitischen Hass keine Grenzen kennen.“ Es handle sich um Symbole und Schriftzüge in roter Farbe, die eindeutigen Bezug zum Krieg in Israel zeigen. Neben Hakenkreuzen auch Parolen wie „Free Gaza“ oder „Israel Nazi“, so der Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers auf Nachfrage. Insgesamt identifizierte die Gemeinde an elf Stellen Schmierereien. Turmbesucherinnen hatten die Schmierereien am späten Nachmittag nach ihrem Abstieg im Münstershop gemeldet.

Polizei ermittelt nach Hakenkreuz-Schmierereien im Ulmer Münster

Unmittelbar nach der Tat hat die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ulm die Polizei eingeschaltet. Mittlerweile hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen und wertet dabei die gemachten Videoaufzeichnungen aus. Die Münsterbauhütte arbeitet daran, die Graffitis von den Wänden der Treppenhäuser zu entfernen. Dies ist augenscheinlich bereits gelungen.

Im Aufstieg zum Ulmer Münsterturm geht es eng zu. Foto: Alexander Kaya

Die Ulmer Polizei gibt sich auf Nachfrage sehr bedeckt. Sie bestätigt lediglich Ermittlungen und die Übergabe von Videomaterial. "Die Ermittlungen laufen." (AZ/heo)