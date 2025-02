Hakuna Matata: Die Musik aus „König der Löwen“ kommt nach Ulm

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem großen Konzert mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand Animationen, das berührt und begeistert – das ist „Der König der Löwen – The Music live in Concert“. Am Sonntag, 2. März, ist dieses besondere Filmmusikkonzert um 18 Uhr im Congress Centrum Ulm zu erleben.

Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer trug sicher maßgeblich zum weltweiten Erfolg des Zeichentrickfilms „Der König der Löwen“ bei: Afrikanische Rhythmen und Klänge gepaart mit epischen Melodien. Die ergreifenden Hits von Sir Elton John wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ sind echte Klassiker geworden. In der Konzertadaption tauchen die Zuschauer direkt ein in die Welt von Simba, Nala und Co.. Solisten, Chor und Orchester der Cinema Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery aus London kennt das Publikum bereits von Konzert-Aufführungen wie „Game of Thrones“, „The Music of Star Wars“ und „The Music of Harry Potter“.

