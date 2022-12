Halbzeit auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt: Eine halbe Million Besucher

Etwas weniger Andrang als vor Corona verzeichnen die Veranstalter des Budenzaubers auf dem Ulmer Münsterplatz.

Zeitweise gab es kein Durchkommen mehr: Das dritte Adventswochenende lockte bei eisigem Winterwetter mehr Menschen als an den vorangegangenen Wochenenden in die Stadt und auf den Weihnachtsmarkt.

"Touristisch betrachtet hatten wir ein stärkeres Adventswochenende als die beiden Wochenenden zuvor. Bedingt durch den katholischen Feiertag ‚Mariä Empfängnis’ am Donnerstag, 8. Dezember, waren auch bereits vor dem Wochenende mehr Gäste aus Italien und Österreich in Ulm als bisher", sagt Wolfgang Dieterich von der Ulm/Neu-Ulm-Touristik.

Dieterich berichtet, es habe 18 Gruppenführungen gegeben, davon einige auf Italienisch, sowie drei Fahrten mit der historischen Straßenbahn, außerdem große Gruppen bei den zweimal täglich stattfindenden öffentlichen Stadtführungen am Samstag. Die Zahlen seien zwar niedriger als vor Corona, aber man sei zufrieden. Auch Souvenirs und City-Gutscheine, so der Touristik-Chef, seien im Stadthaus sehr viele verkauft worden.

Die Tiere in der Krippe auf dem Münsterplatz sind ein Anziehungspunkt

Nach Einschätzung von Messe-Chef Jürgen Eilts verteile sich die Besucherfrequenz heuer gleichmäßiger als in früheren Jahren "Manche scheinen, vielleicht als Erkenntnis aus Corona, jetzt bewusster auf Zeiten auszuweichen, zu denen normalerweise etwas weniger los ist."

Spitzentag war und ist der Samstag und da der Zeitraum 16 bis 18 Uhr. Spitzenplätze in der Beliebtheit der Besucherinnen und Besucher nehmen der Märchenwald und – wie in jedem Jahr – die Krippe mit lebendigen Tieren ein. Eselstute Fiona mit ihrem Hengstfohlen und die drei Mutterschafe, die jeweils ein Lamm dabei haben, seien die unangefochtenen Publikumslieblinge auf dem Markt, sagt Eilts, der versichert, dass es den Tieren auf dem Markt gut gehe und sie keinen Schaden nehmen.

Auch die Ulmer Fußgängerzone sei am Wochenende ziemlich gut besucht gewesen – trotz des Schneefalls, der normalerweise für Zurückhaltung sorgt. Citymanagerin Sandra Walter betont jedoch auch: "Die Frequenz erreichte allerdings – wie auch an den Samstagen zuvor – noch nicht das Niveau von vor der Pandemie. Dennoch sind wir seitens der Ulmer City zufrieden mit den Vorweihnachts-Umsätzen, vor allem im Hinblick auf die derzeitige Situation, die das Konsumverhalten der Menschen prägt."

14 Bilder Fotos vom Auftakt: So schön ist es auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt Foto: Alexander Kaya

500.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

Knapp 500.000 Besucherinnen und Besucher wurden an den bisher 21 Markttagen gezählt. Das wären etwas weniger als vor Corona, "aber uns bleibt ja noch der Endspurt", sagt Eilts schmunzelnd. Aus Sicht der Polizei ist die vergangene Woche mit Blick auf den Weihnachtsmarkt in Ulm ruhig verlaufen. "Business as usual" auch bei der Parkbetriebsgesellschaft: Bereits um 10 Uhr war das Parkhaus am Rathaus voll besetzt, entspannter verlief das Parken im Parkhaus Nord am CCU, wo es den ganzen Tag über noch freie Plätze gab. In allen anderen Parkhäusern wurde es spätestens am frühen Nachmittag eng.

Der Ulmer Weihnachtsmarkt läuft noch bis einschließlich 22. Dezember und ist täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. (AZ)