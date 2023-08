Halsschlagader voll durchtrennt: Anklage nach Angriff an B10-Unterführung

Anfang April war ein 17-Jähriger aus dem Raum Weißenhorn bei einem Angriff mit einer Glasflasche in Ulm lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt wurde Anklage gegen einen 25-Jährigen erhoben.

Die Tat hat die Region erschüttert: An der Unterführung der B10 in Ulm entlang der "Kleinen Blau" war in der Karwoche ein 17-Jähriger bei einem Angriff mit einer Glasflasche lebensgefährlich verletzt worden. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen 25-Jähriger aus Ulm, wurde nun Anklage erhoben. Vorgeworfen wird ihm versuchter Totschlag. Das Opfer leidet noch heute massiv unter den Folgen der Attacke.

Die Kriminalpolizei Ulm hatte nach der Tat eine Sonderkommission mit dem Namen "Ring" gebildet. Nach Abschluss der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft Ulm laut einer Mitteilung am Donnerstag davon aus, dass der 25-Jährige an jenem späten Dienstagabend, 4. April dieses Jahres, gegen 23 Uhr in der Unterführung am Hindenburgring auf eine Gruppe jüngerer Männer traf. Darunter nach vorangegangenen Angaben der Ermittler der 17-Jährige, ein weiterer 17-Jähriger und ein 16-Jähriger. Sie waren unterwegs nach Hause, wollten zum Ulmer Hauptbahnhof.

Angriff an B10-Unterführung an der Kleinen Blau in Ulm: Mann greift grundlos los

Grundlos soll der 25-Jährige die Gruppe angegangen und mit einer Glasflasche den anderen 17-Jährigen aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen haben. Der Jugendliche erlitt dadurch eine Platzwunde über dem linken Auge und ging bewusstlos zu Boden.

9 Bilder 17-Jähriger schwebt nach Angriff in Lebensgefahr: Die Bilder vom Tatort Foto: Alexander Kaya

Als die anderen Jugendlichen den Mann zur Rede stellen wollten, habe der den 17-Jährigen, das Hauptopfer, mit dem abgebrochenen Flaschenhals in den Hals gestochen. Der Stich drang mehrere Zentimeter tief ein. Unter anderem wurde die Halsschlagader vollständig durchtrennt.

17-Jähriger schwebte nach Flaschen-Angriff in Ulm mehrere Tage in Lebensgefahr

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es dem 25-Jährigen bei seinem Angriff klar gewesen war, dass ein derart tiefer Stich in den Hals zu lebensgefährlichen Verletzungen führt und es aufgrund des großen Blutverlustes nur vom Zufall abhing, ob das Opfer daran verstirbt.

Glücklicherweise konnte das Leben des 17-Jährigen durch eine Notoperation gerettet werden. Wegen des hohen Blutverlustes aber sei es zu einer Unterversorgung des Gehirns gekommen. Der Jugendliche erlitt einen Schlaganfall und schwebte über mehrere Tage hinweg in Lebensgefahr. Trotz umfangreicher Rehabilitationsmaßnahmen leidet er heute noch an einer schweren Sprachstörung und eine linksseitige Lähmung. "Für ihn hat sich das Leben grundlegend geändert", sagt Michael Bischofberger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm. Es gebe nur selten Fälle, bei denen Opfer derart schwerwiegende Folge nach einer Tat von sich ziehen.

Angriff an B10-Unterführung in Ulm: Das wirft die Staatsanwaltschaft dem 25-Jährigen vor

Rechtlich würdigt die Anklagebehörde das Verhalten des Angeschuldigten als versuchten Totschlag mit schwerer Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Der Mann habe die Tat teilweise eingeräumt, mache aber eine angebliche Notwehrsituation geltend, so die Staatsanwaltschaft. Der 25-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Er wurde am Tag danach an seiner Wohnanschrift in Ulm aufgegriffen.

Der Mann soll sich an der Unterführung nach bisherigen Erkenntnissen mit zwei weiteren Männern und einer Frau aufgehalten und wohl Alkohol getrunken haben. Ausfallerscheinungen, die an einer Schuldfähigkeiten Zweifel aufkommen lassen könnten, sollen nicht existent gewesen sein. Bei dem 25-Jährigen und seinen Begleitern soll sich um Personen handeln, die an der besagten Stelle wohl immer mal wieder vorbeikommen und sich treffen. Sie seien zwar strafrechtlich nicht polizeibekannt, aber quasi von der Örtlichkeit her bekannt gewesen. (AZ/krom)