Hanau-Jahrestag: 300 Menschen protestieren in Ulm gegen Rassismus

Zum zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau bewegt sich am Samstag eine Demonstration durch die Ulmer Innenstadt.

Etwa 300 Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Ulmer Münsterplatz, um an der Demonstration der Gruppe Jugend gegen Rassismus 731 teilzunehmen. Anlass war der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau, wo vor zwei Jahren neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet worden waren. Der Opfer sollte gedacht und gleichzeitig ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden.

Der Gruppe Jugend gegen Rassismus 731 gehören unter anderem Mitglieder von Gewerkschaften, BLM Ulm (Black Lives Matter), FCLR (Festival contre le racisme), Menschlichkeit Ulm und Fridays for Future an. Auf dem Münsterplatz waren Plakate ausgelegt, auf denen zum Beispiel stand: "Rassismus hat viele Gesichter", "Rassismus tötet überall" oder "Der Mörder von Hanau war ein Nazi". Auf einem großen Transparent waren die Porträts der neun Getöteten abgebildet. Nach einer kurzen Kundgebung bewegte sich der angemeldete und von der Polizei begleitete Demonstrationszug durch die Ulmer Innenstadt. Ein gemeinsames Anliegen dabei war, dass sich derartiger Terror wie in Hanau nicht wiederholt. (kümm)

Lesen Sie dazu auch