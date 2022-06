Handbremse vergessen: Frau fährt trotz Schadens davon

Ein Seat rollt mit offener Tür gegen einen Mercedes. Die Tür verkeilt sich mit dem anderen Auto. Die Fahrerin rüttelt sie frei und fährt einfach davon.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 7.17 Uhr in der Furttenbachstraße in Richtung Bismarckring. Da ein Lieferwagen die Straße blockierte, stieg die Fahrerin des Seat aus und ging in Richtung des Fahrzeuges. Dabei vergaß sie offenbar, die Handbremse anzuziehen. Denn der Seat rollte bei offenstehender Fahrertür rückwärts gegen den Mercedes einer 27-jährigen Autofahrerin. Die Seat-Fahrerin erkannte das und ging zu ihrem Wagen zurück. Die Fahrertür hatte sich mit Fahrzeugteilen des Mercedes verkeilt. Sie rüttelte so lange an der Fahrertür, bis diese frei war. Obwohl am Mercedes ein Schaden entstanden war, den die Polizei auf etwa 3000 Euro schätzt, fuhr die Frau weiter. Die 27-Jährige hatte sich aber das Kennzeichen gemerkt, deshalb war die Seat-Fahrerin schnell ermittelt. Sie sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. (AZ)