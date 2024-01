Handy und Kette geraubt: Mann in Ulmer Hirschstraße überfallen

Bei einem Überfall in Ulm werden einem Mann Handy und Kette geraubt. Drei Verdächtige, die vorläufig festgenommen wurden, befinden sich wieder auf freiem Fuß.

In der Ulmer Hirschstraße ist ein 49-Jähriger überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei konnte drei Verdächtige vorläufig festnehmen. Sie aber kamen wieder auf freien Fuß.

Wie die Polizei mitteilt, kam der 49-Jährige frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr zum Polizeirevier Ulm-Mitte und gab an, soeben in der Hirschstraße überfallen worden zu sein. Im Rahmen der Fahndung sei es der Polizei gelungen, drei Verdächtige in der Innenstadt vorläufig festzunehmen.

Bei Durchsuchungen der drei Personen fand die Polizei nach eigenen Angaben in der Umhängetasche eines 40-jährigen Marokkaners das Handy des Geschädigten. Ein 32-jähriger Tunesier hatte die Halskette des Geschädigten in seiner Hosentasche. Der geschädigte Mann blieb bei dem Überfall laut Polizei unverletzt.

Die drei mutmaßlichen Täter, darunter auch ein 28-Jähriger, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei Ulm habe aber die weiteren Ermittlungen aufgenommen, heißt es. (AZ)