Hans-Heiner Honold, der Neu-Ulmer "Mr. Logistik", wird 80

Wie Wirken und Netzwerken des Hans-Heiner Honold die Entwicklung der Logistik-Branche in Schwaben und Süddeutschland entscheidend geprägt haben.

Hans-Heiner Honold hat die Spedition Honold zur Honold Logistik Gruppe weiterentwickelt, dabei unter anderem den Deutschen Paketdienst und andere nationale Kooperationen mitinitiiert. Er hat den Ulmer Logistiktag als anerkanntes Treffen der Branche installiert, die IHK Neu-Ulm mitgeprägt und vieles mehr erreicht: Am Freitag, 17. März, nun wird Hans-Heiner Honold 80 Jahre alt. Netzwerker ist er nach wie vor, das Unternehmen führt sein Sohn Heiner Matthias Honold. Nach gemeinsamen Jahren erhielt der Nachwuchs 2005 die Verantwortung

Wird 80 Jahre alt: Hans-Heiner Honold. Foto: Honold Logistik

Die geschäftliche Zukunft des heutigen Seniors begann 1964. 21 Jahre jung, ergänzte er damals seinen Vater Heinrich Honold in der Unternehmensführung – in vierter Generation. Ein stark wachsender Sammelgutverkehr, die Bahnamtliche Rollfuhr, eine Kohlenhandlung und der Honold Möbeltransport waren die Geschäftszweige. Der junge, kommunikative Unternehmer brachte neue Perspektiven.

Hans-Heiner Honold brachte den Deutschen Paket Dienst (DPD) an den Start

Das bald internationale Speditionsgeschäft, durchgeführt in Zusammenarbeit mit Partnern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Holland und Nordeuropa, bildete die Basis für das Mitwirken Honolds im 11er-Kreis – einer Kooperation aus 11 mittelständischen deutschen Spediteuren und wesentlichen Größe im Speditions- und Logistikmarkt. 1976 brachte Hans-Heiner Honold den Deutschen Paket Dienst (DPD) mit an den Start. Es folgten der Night Star Express, deren Gründungsgeschäftsführer er wurde, System Alliance und Logistiksysteme wie Codis, Pinguin und die Deutsche Textillogistik.

2001 wurde der DPD verkauft, das Kapital daraus dient der Honold Gruppe bis heute als Liquiditätsreserve und Investitionspotenzial. Der Night Star Express wächst weiter und zählt zu den sehr erfolgreichen Geschäftsfeldern.

Honold ist gewähltes Mitglied im „Kuratorium der Stiftung Familienunternehmen“ und war über viele Jahre im Vorstand des Clubs der Industrie sowie in ehrenamtlichen Führungsämtern – unter anderem der nationalen Speditions- und Logistikverbände und der IHK in Schwaben – aktiv. Als starker Vertreter des Themas Bildung brachte er das Logistik-Cluster sowie Logistik-Studiengänge an den Hochschulen Ulm und Neu-Ulm voran. „Das Leben hat es gut mit mir gemeint“, blickt er heute zurück. „Ich bin sehr dankbar!“ Seinen 80. feiert er im engen Kreis – mit seiner Frau Inge, den beiden Söhnen und ihren Familien. (AZ)