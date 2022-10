Hans Söllner ärgert sich im Ulmer Roxy über Post von Lauterbach

Plus Der ewige Bayern-Rebell und bekennende Impfgegner regt sich über ein persönliches Schreiben vom Gesundheitsminister auf. Dabei bereitet der doch die Cannabis-Legalisierung vor.

Eigentlich müsste Hans Söllner derzeit der größte Fan von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sein, denn der bereitet die Legalisierung von Cannabis vor. Das ist etwas, wofür der Sänger seit Jahrzehnten kämpft, denn: "Mir geht's einfach guat, wenn i kiff", singt er in seinem Lied "Ganja". Doch auf Lauterbach ist er gar nicht gut zu sprechen, und das tut er bei seinem Auftritt im Ulmer Roxy ausgiebig kund.