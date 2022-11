Harald Lesch und Susan Neiman kommen ins Stadthaus Ulm

Der mehrfach verschobene Vortrag des aus dem Fernsehen bekannten Wissenschaftlers Lesch ist ausgebucht. Doch die Veranstaltung wird live im Internet übertragen.

Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei Verschiebungen erwarten die Besucher des "Century Celebration"-Symposiums am Samstag, 19. November, im Stadthaus Ulm nun gleich zwei Vorträge an einem Abend. Professor Susan Neiman, Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, befasst sich unter dem Titel "Gedanken zu Albert Einstein: seine politische und moralische Weltanschauung" zunächst näher mit der Person Einstein.

Harald Lesch über "Was Licht alles kann – von Einstein bis heute"

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Physikprofessor Harald Lesch erzählt anschließend in seinem Vortrag "Was Licht alles kann – von Einstein bis heute" vom Fotoeffekt, für dessen Beschreibung Albert Einstein vor 100 Jahren seinen Nobelpreis erhielt. Dabei spannt er den Bogen von der Entdeckung bis zu ihren Folgen für die Gegenwart. Lesch holt somit seinen Termin aus dem Frühjahr nach, der kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt werden musste. Aufgrund des großen Interesses ist die Doppelveranstaltung bereits vollständig ausverkauft. Interessierte können diese jedoch ab 18 Uhr gratis und ohne Teilnehmerbegrenzung per Livestream auf Youtube und Facebook verfolgen. Direkte Links zu den Streams stehen am Veranstaltungsabend unter https://einstein.center/100JahreNobel/ zur Verfügung.

Schirmherr des Einstein Discovery Centers in Ulm

Die ursprünglich für Ende 2021 geplante "Century Celebration" findet so, mit knapp einem Jahr Verzögerung, ihren Abschluss. Gerade noch rechtzeitig, denn Albert Einstein erhielt den Physik-Nobelpreis zwar für das Jahr 1921, bekam diesen jedoch erst am 9. November 1922 verliehen – fast exakt vor einem Jahrhundert also. Eröffnet wurde die Vortragsreihe bereits im Mai vom Nobelpreisträger für Physik 2020 und neuesten Schirmherr des geplanten Albert Einstein Discovery Centers: Professor Reinhard Genzel nahm das Publikum mit auf "Eine vierzigjährige Reise" und berichtete, wie die Entdeckung des supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße gelang. (AZ)