Hausfassade hochgeklettert und eingebrochen: Geld aus Gaststätte gestohlen

In der Ulmer Frauenstraße wurde in eine Gaststätte eingebrochen. Der Täter nahm dabei einen eher unüblichen Weg über die Toilette.

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Donnerstag Beute in einer Gaststätte in der Ulmer Frauenstraße gemacht. Der Unbekannte kletterte nach Polizeiangaben gegen 4 Uhr die Fassade hoch und schlug das Toilettenfenster ein. So gelangte er in das Innere.

Auf seiner Suche nach Brauchbarem fand er Bargeld. Mit seiner Beute gelang ihm unentdeckt die Flucht über eine Terrassentür. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/1880) nahm die Ermittlungen auf und sucht den Täter. (AZ)