Haushalt: Steuern und Bußgelder verkleinern Ulmer Defizit

Plus Fast einstimmig bringt der Gemeinderat den Haushalt für 2022 auf den Weg. Kritische Stimmen gibt es trotzdem, aber auch viel Lob für die Gemeinschaft.

Die Zahlen sind noch einmal besser geworden, dem höheren Steueraufkommen und einem strengeren Bußgeldkatalog des Bundes sei dank. Das Ulmer Defizit wird im kommenden Jahr laut Plan 7,6 Millionen Euro betragen. Vor einem Monat hatte Finanzbürgermeister Martin Bendel noch mit einem Defizit von elf Millionen Euro gerechnet. Der Gemeinderat hat dem Haushalt für 2022 zugestimmt, auch, wenn manche Zweifel laut wurden. Zwei kritische Fragen wurden vertagt.