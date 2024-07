He/Ro im Ulmer Zelt: Musik, Euphorie und Jugendgefühle

Der Freitagabend im Ulmer Zelt war anders als die Abende zuvor. Weniger, weil es – leider - der vorletzte der diesjährigen Zeltsaison war, sondern weil die Umstände besondere waren. Denn an diesem Abend spielte – und verlor – die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM gegen Spanien, was im Zelt bis zum Schlusspfiff übertragen wurde. Wegen dieser Partie, die um 18 Uhr begann und um 20 Uhr noch längst nicht beendet war, war der Auftritt der Band He/ro auf 20.30 Uhr verschoben worden. Es wurde dann noch ein paar Minuten später, bis die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, bekannt geworden als die Betreiber des You-Tube-Kanals „Die Lochis“, zusammen mit ihren drei Mitmusikern die Bühne betraten und Begeisterungsstürme bei den vorwiegend weiblichen Fans auslösten.

Deutsch-Pop mit sehr rockigen Einschlägen

Es war sehr warm im Ulmer Zelt, trotzdem hatten einige Fans den Weg in die Friedrichsau gefunden. Die Band heizte dem Publikum mächtig ein. Deutsch-Pop mit wirklich rockigen Einschlägen, das brachte Stimmung in die Menge. Dass den Fans die meisten Texte wohlbekannt sind, merkte man daran, dass vor der Bühne eifrig mitgesungen wurde, zumindest von den Mädchen und Jungs, nicht von den Erwachsenen, sofern sie als Begleitung oder aus Neugier mitgekommen waren.

Die Songs von He/ro sind melodisch, eingängig und in den Texten geht es viel um Liebe, Liebesschmerz, aber auch in ruhigeren Stücken um Selbstreflexion. Angesprochen fühlten sich vor allem die pubertierenden Fans vom Song „Verrückte Phase“. Aber auch andere Lieder, in denen die Nöte und Zweifel junger Menschen – die Lochmann-Brüder sind selbst erst 25 Jahre alt – mit viel Gefühl beschrieben werden, kommen gut an. He/ro scheuten sich auch nicht, in ihren Liedern Themen wie One-Night-Stands anzusprechen, was heute kein Tabu mehr ist, oder drastisch zu singen: „Wir gehen zusammen durch die Scheiße“.

He/Ro haben viele „besondere Songs“ im Gepäck

Dazu kam, dass sich die Zwillinge, die meist sehr gut abgestimmt im Duett sangen, auch körperlich nicht zurückhielten, sondern eine bewegte Show abzogen, gestenreich, mit schöner Mimik und ausgelassenen Laufeinlagen. Die Bühne war für sie das Paradies und wenn sie wieder einen „besonderen Song“ - ein Prädikat, das sie in der Anmoderation fast allen ihren Liedern verliehen - ankündigten, tobten die Jungs und Mädels schon, bevor der erste Ton erklang. Die Lochmann-Brüder mussten einfach nur da sein, um diese zu begeistern. Und wenn sie dann musikalisch loslegten, kannte die Euphorie kaum noch Grenzen. Oben auf der Bühne und auch davor. Selbst den Älteren hat es sichtlich Spaß gemacht, denn die Band versteht es, auch wenn sie nicht mehr ganz so jugendlich ist wie es die „Lochis“ waren, mit meist schnörkelloser Musik und ebenso einfühlsamen wie einprägsamen Texten die jungen Menschen mit sich zu nehmen. Ohne die großen Stars zu sein, wissen die beiden, was die Jugend bewegt, fassen es in Worte und kommen damit bestens an.

Eigentlich sollte Sängerin Ness die Zwillingsbrüder auf der Zeltbühne unterstützen, doch sie musste den Auftritt krankheitsbedingt absagen.