Heeresmusikkorps spielt Adventskonzert mit Friedensbotschaft

Plus Auch die Musikerinnen und Musiker setzen die Tradition des Adventskonzerts in der Pauluskirche fort. Es war ein ausgesprochen weihnachtlicher Abend.

Schon beim ersten Stück des Abends fiel es schwer, nicht in Weihnachtsstimmung zu geraten. Das Heeresmusikkorps Ulm spielte nach langer Unterbrechung endlich wieder ein Adventskonzert in der Pauluskirche. Die Pandemie hat den Musikerinnen und Musikern nichts von ihrer Spielfreude und Qualität genommen.