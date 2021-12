Ulmerin Lena Schwelling ist neue Landesvorsitzende der Grünen

Plus Die Ulmer Stadträtin Lena Schwelling wird zur neuen Landesvorsitzenden der Grünen in Baden-Württemberg gewählt. Ihr Kollege schneidet besser ab.

Die Ulmer Grünen-Stadträtin Lena Schwelling ist neue Landesvorsitzende ihrer Partei. Die baden-württembergischen Grünen wählten die 29-jährige Studentin und den 33 Jahre alten Pascal Haggenmüller am Sonntag zur Doppelspitze im Land. Der Parteilinke Haggenmüller aus Bretten schnitt besser ab als die Ulmerin Schwelling.