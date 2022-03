Ulm

vor 17 Min.

Sie führt Besucher durchs Ulmer Münster und erlebt dabei auch Kurioses

Plus Als ehrenamtlicher Münster-Guide erlebt Helga Heilbronner auch immer wieder kuriose Situationen mit den Touristen. Heute erzählt sie in unserer Serie "Menschen am Münster".

Von Dagmar Hub

Eigentlich war Helga Heilbronner zum Gespräch darüber, wo für sie die Seele des Ulmer Münsters ist, ins Gotteshaus gekommen. Doch noch ehe sie sich auf die vorderste Bank vor dem Chorraum setzen kann, kommt ein Paar mit Hund durch den Mittelgang. Helga Heilbronner, die regelmäßig ehrenamtlich als Münster-Guide und Mesnerin tätig ist, muss dem Paar zuerst das Hundeverbot in der Kirche erklären. Ihre Arbeit und ihr Lieblingsort hängen unmittelbar zusammen.

