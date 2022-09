Erstes Konzert im Roxy: Hellmut Hattler geht wieder auf Tour

Das erste Konzert der Hattler-Tour findet kommende Woche im Roxy statt. Der Bassist aus Aufheim plant mit seiner Band auch Auftritte in Bukarest und Chisinau.

Wo sonst sollten Hellmut Hattler und seine Band „Hattler“ ihre aktuelle Tournee, die sie bis Rumänien und Moldawien führen wird, starten als in Ulm? Am 6. Oktober um 20 Uhr machen sie den Auftakt mit einem Konzert im Roxy. Über Wangen, Stuttgart und andere deutsche Städte geht es im Oktober noch nach Bukarest und ins moldawische Chisinau. Im November kehrt Hattler zurück, im März gibt es weitere Konzerte.

70 Jahre alt, aber kein bisschen leise: Der Bassist und Echo-Preisträger, in Ulm geboren und in Aufheim bei Senden lebend, wird in der langjährigen Besetzung (seit 2006) mit Sängerin Fola Dada, Gitarrist Torsten de Winkel und Oli Rubow (Drums) unterwegs sein. Live werden Stücke aus acht international erfolgreichen Hattler-Alben zu erleben sein, darunter aus „The Big Flow“ (erschienen 2006), „Gotham City Beach Club Suite“ (aus dem Jahr 2010) und das erst im vergangenen Jahr herausgekommene und von der Kritik hoch gelobte Album „Sundae“. Die Konzertbesucher erwarte eine Melange aus Clubsounds, Funk und Soul, Elekto-Psychedelic Pop und NuJazz als Live-Acts, unterstützt von Live-Videoprojektionen. „Wir sind eine echte Live-Band, und es geht bei unseren Konzerten immer – und ohne Beweislast – nur um Musik, Rhythmus und alles, was die Gehirnzellen und Füße bewegt“, so Hattler, der in seiner bisherigen Laufbahn wohl um die tausend Stücke schrieb. Fast immer sind die Melodien der Band auch tanzbar.

Die Band Hattler gründete Hellmut Hattler im Jahr 2000. „No Eats Yes“ hieß das erste Album des Projekts und war noch im Gründungsjahr erschienen.

Lesen Sie dazu auch